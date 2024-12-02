Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

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