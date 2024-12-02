Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 33 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 13 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.