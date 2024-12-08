Şırnak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan N'nin (22) kullandığı 27 B 8389 plakalı hafif ticari araç, Cizre-İdil kara yolunun Kuyulu köyü mevkisinde, Murat V. (24) idaresindeki 06 AGG 383 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve bir yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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