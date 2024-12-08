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        Şırnak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:39
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        Şırnak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hasan N'nin (22) kullandığı 27 B 8389 plakalı hafif ticari araç, Cizre-İdil kara yolunun Kuyulu köyü mevkisinde, Murat V. (24) idaresindeki 06 AGG 383 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve bir yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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