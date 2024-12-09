Şırnak'ta iki kınalı keklik bulunan minibüsteki iki kişiye para cezası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kafes içinde ticareti yasak olan 2 kınalı keklik bulunan minibüsteki iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan minibüste yaptıkları aramada kafeslerde tutulan 2 kınalı keklik ele geçirdi.