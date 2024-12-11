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        Şırnak'ta menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:51
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        Şırnak'ta menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Suriye uyruklu Mahmut İsmail'in kullandığı 07 LAL 40 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi'nin Çığır mevkisinde kontrolden çıkarak menfeze düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle 7 kişi araçtan çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3'ü çocuk 6 yaralı ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi ve Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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