Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Şırnak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren kuzey yönünden 40-60 kilometre saat kuvvetinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtildi.

        Paylaşımda, çatı uçması, ağaç ile direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine ve ulaşımda oluşacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Kolu kamyonet kapısına sıkıştı; itfaiye müdahalesi ile kurtarıldı
        Kolu kamyonet kapısına sıkıştı; itfaiye müdahalesi ile kurtarıldı
        Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protoko...
        Şırnak'ta denetimli serbestlikteki hükümlülerin çalışmasına yönelik protoko...
        Şırnak'ta bazı bölgeler için 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi'...
        Şırnak'ta bazı bölgeler için 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi'...
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...