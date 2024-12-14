Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Şırnak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Şırnak Valiliği, kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren kuzey yönünden 40-60 kilometre saat kuvvetinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, çatı uçması, ağaç ile direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine ve ulaşımda oluşacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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