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        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:36
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmada, izinsiz gösterilere katılarak terör örgütü PKK lehine slogan atan, güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheliler tespit edildi.

        Bu kapsamda kent merkezi ve bazı ilçelerde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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