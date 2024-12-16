Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmada, izinsiz gösterilere katılarak terör örgütü PKK lehine slogan atan, güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheliler tespit edildi.
Bu kapsamda kent merkezi ve bazı ilçelerde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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