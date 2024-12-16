Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:46 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

        Aramalarda, 3,74 gram metamfetamin, 1,45 gram esrar, 31,43 gram eroin, 2 bong, gümrük kaçağı 2 bin 743 paket sigara, 3 kilogram tütün, 15 cep telefonu, 3 bin 428 litre akaryakıt, 2 bin 366 muhtelif malzeme ve 548 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart

        Benzer Haberler

        2. Şırnak Kitap Günleri başladı
        2. Şırnak Kitap Günleri başladı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
        Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu