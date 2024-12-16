Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.