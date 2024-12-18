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        Cizre Kaymakamı Baycar, okulları ziyaret etti

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:56
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        Cizre Kaymakamı Baycar, okulları ziyaret etti
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

        Baycar, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Nuh Nebi İlkokulu ile Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Daha sonra Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda incelemelerde bulunan Baycar, burada eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Baycar, öğrencilerin yaptığı etkinlikleri izledi.

        Kaymakam Baycar, özel çocuklar için özveriyle çalışan tüm öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

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