Cizre Kaymakamı Baycar, okulları ziyaret etti

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Baycar, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Nuh Nebi İlkokulu ile Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Daha sonra Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda incelemelerde bulunan Baycar, burada eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.