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        Şırnak'ta "Akran Farkındalığı Akademisi Projesi" kapsamında protokol imzalandı

        Şırnak'ta "Akran Farkındalığı Akademisi (ŞAFAK) Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:01
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        Şırnak'ta "Akran Farkındalığı Akademisi Projesi" kapsamında protokol imzalandı
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        Şırnak'ta "Akran Farkındalığı Akademisi (ŞAFAK) Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Valilik toplantı salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

        Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında, kent genelinde belirlenecek 400 öğrenci, kent merkezi ve 6 ilçede haftanın bir günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavına hazırlık programına alınacak.

        Öğrenciler sınav becerilerini geliştiren akademik derslere katılarak, sosyal farkındalıklarını artıran etkinliklerle desteklenecek.

        Proje ile öğrencilerin eğitim ve kültür faaliyetlerini düzenlemeye yönelik çalışmaları desteklenerek akademik başarılarının artırılması, öğrencilerin sosyal etkinliklerde bulunmasının sağlanması, öğrenci ve velilerin etkin çalışma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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