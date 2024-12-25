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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:33
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

        15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında, ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada öğrenciler adına açıklama yapan Ahmet Tan, İsrail'in 1 yılı aşkın süredir okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

        Dünyanın gözü önünde binlerce masum bebeğin, çocuğun, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğini belirten Tan, şöyle konuştu:

        "Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur. Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir. Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak zulme ortak olmakla eş değerdir. Bu anlamda dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bu katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Özgürlük Kudüs'ün hakkıdır."

        Basın açıklamasına, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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