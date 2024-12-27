Şırnak Valiliğinden kar ve sağanak uyarısı

Şırnak Valiliği, bugün ve yarın kentte beklenen kar ve sağanağa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün öğle saatlerinden başlayacak ve yarın öğle saatlerine kadar sürecek sağanak beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren kentin doğusu Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışının (20 santimetre üzeri) beklendiği, buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.