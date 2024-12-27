Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 28 Aralık-11 Ocak arasında 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak Valiliğinden kar ve sağanak uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kar ve sağanak uyarısı
        Şırnak'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantı...
        Şırnak'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantı...
        Şırnak'ta park halindeki 2 araç yandı
        Şırnak'ta park halindeki 2 araç yandı
        Şırnak'ta "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni yapıldı
        Şırnak'ta "Yarının Parlayan Yıldızları Projesi"nin kapanış töreni yapıldı
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto...