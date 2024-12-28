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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şırnak'ta konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı'daki ziyaretine ilişkin, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:44
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şırnak'ta konuştu:
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı’daki ziyaretine ilişkin, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." dedi.

        Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi.

        Köy mezarlığındaki programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşerek, "başsağlığı" diledi.

        Bakırhan, burada yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerinin önemli olduğunu belirten Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." ifadesini kullandı.

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