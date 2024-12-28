DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Şırnak'ta konuştu:

DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerinin önemli olduğunu belirten Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar." ifadesini kullandı.

Bakırhan, burada yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

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