Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, gümrük kaçağı 6 cep telefonu, 8 bin 230 paket sigara, 98 elektronik sigara, 28 litre alkol, 13 elektronik eşya, 167 inşaat malzemesi ve 68 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

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