Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 pasör ile anlaştı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Develi Belediyespor'da oynayan pasör Igor Kolodinsky ile yine Gebze Belediyespor'dan pasör Ahmet Boz'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Igor Kolodinsky ve 24 yaşındaki Ahmet Boz ile sezon sonuna kadar geçici transferleri konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.