Kumçatı'da jandarmadan anaokulu öğrencilerine eğitim

Eğitimin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel eğitimli Çevik isimli köpek, öğrenci ve öğretmenler için gösteri yaptı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de eğitimde aile içi şiddetle mücadele konusunu anlattı.

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