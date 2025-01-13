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        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:27
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 6-12 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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