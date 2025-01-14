Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

        Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
        ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle İdil'deki Fatih Anaokulu'nda "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"nin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

        Vali Birol Ekici, törende, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

        İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da yedinci kütüphaneyi İdil'de açtıklarını söyledi.

        Atan, "Amacımız terör örgütünün köy baskınlarında şehit ettiği bebek ve çocuklarımızın adını yaşatmak ve terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmak." dedi.

        Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Törene, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçil...
        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçil...
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakala...
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakala...
        Görümlü Belediyesinden engelliler için etkinlik
        Görümlü Belediyesinden engelliler için etkinlik
        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kumçatı'da jandarmadan anaokulu öğrencilerine eğitim
        Kumçatı'da jandarmadan anaokulu öğrencilerine eğitim
        Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı