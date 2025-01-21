Şırnak'ta ambulans uçak solunum tedavisi gören 2 bebek için havalandı

Şırnak'ta solunum tedavisi gören iki aylık ve dört günlük 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan iki aylık ve dört günlük 2 bebeğin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine yönlendirilen ambulans uçağa alınan 2 bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.