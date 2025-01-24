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        Şırnak'ta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araçta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:43
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        Şırnak'ta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari araçta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, koltuk altı tabanında zulalanmış 20 paket halinde 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü F.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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