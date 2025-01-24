Şırnak'ta 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, koltuk altı tabanında zulalanmış 20 paket halinde 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

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