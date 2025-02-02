Cizre'de okul müdürleri istişare toplantısı düzenlendi

Cizre ilçesinde, okul müdürleri istişare toplantısı yapıldı.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, toplantıda, eğitimin istişare kültürüyle daha iyi noktalara taşınacağını belirterek, ikinci dönemin çocuklar, öğretmenler ve eğitime gönül veren tüm vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Şube müdürlerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıda, dönem başı hazırlık ve planlama çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.