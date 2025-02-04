Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 51 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 51 kişiye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 3 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza, bong, gümrük kaçağı 367 cep telefonu, 3 bin 454 paket sigara, 1110 elektronik sigara ve 987 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 51 şüpheliye adli işlem uygulandı.