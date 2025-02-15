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        Cizre Dicle Spor U14 Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu

        Şırnak'ta düzenlenen ve 5 takımın mücadele ettiği U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:06
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        Cizre Dicle Spor U14 Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu
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        Şırnak'ta düzenlenen ve 5 takımın mücadele ettiği U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor şampiyon oldu.

        Cizre Hamit Özalp Stadında oynanan maçta Cizre Dicle Spor, rakibi Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu.

        Cizre Dicle Spor U14 ve A takım sorumlusu Burak Dadak, kulüp olarak amaçlarının çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek olduğunu belirtti.

        Çocukları Türk futboluna kazandırmak ve onlara sporu aşılamak adına tecrübelerini paylaştıklarını ifade eden Dadak, "Sporcularımız da kendilerine verilen eğitimi yerinde uygulayarak son iki senedir namağlup şampiyon olarak gelecek için büyük bir umut veriyorlar." dedi.

        Takıma şampiyonluk kupasını Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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