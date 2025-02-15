Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta küçükbaş hayvanların "üst geçidi kullanması" kameraya yansıdı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaş hayvanların üst geçitten geçişi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta küçükbaş hayvanların "üst geçidi kullanması" kameraya yansıdı
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaş hayvanların üst geçitten geçişi görüntülendi.

        Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpek Yolu'nda yayaların güvenliği için yapılan üst geçidi, bu kez küçükbaş hayvanlar kullandı.

        Hayvanlarını otlatmak isteyen bir çoban, yolun karşısına güvenle geçirmek istediği sürüyü üst geçide yönlendirdi.

        Tarihi kara yolunu kullanan bir sürücü, üst geçitten geçen küçükbaş hayvanları görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Cizre Dicle Spor U14 Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu
        Cizre Dicle Spor U14 Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Şırnak'ta minibüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta minibüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (7)
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (7)
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
        Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı