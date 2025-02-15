Şırnak'ta küçükbaş hayvanların "üst geçidi kullanması" kameraya yansıdı

Tarihi kara yolunu kullanan bir sürücü, üst geçitten geçen küçükbaş hayvanları görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpek Yolu'nda yayaların güvenliği için yapılan üst geçidi, bu kez küçükbaş hayvanlar kullandı.

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