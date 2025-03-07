Gabar'da Türkiye'nin enerji vizyonuna güç katan kadınlar

BESTAMİ BODRUK - Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen petrol üretim çalışmalarına kadınlar da güç katıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar Dağı bölgesinde 2017'de sismik veri toplama faaliyetleri başlatıldı.

Güven ve huzurun tesis edildiği Gabar Dağı, 2021'de gerçekleştirilen petrol keşfiyle yeni bir çehreye kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamasının ardından ülkenin enerji bağımsızlığına doğru atılan adımlar hız kazandı.

TPAO ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından, şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adları ve hatıralarının yaşatıldığı sahalarda birbiri ardına açılan onlarca kuyuda keşfedilen petrol ile "Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi" olarak nitelendirilen Gabar, petrol üretim üssü haline dönüştü.

Yerin yüzlerce metre altından petrolü çekerek yeryüzüne çıkaran sondaj kulelerinin aralıksız ve sorunsuz faaliyetini sürdürmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü sahada, kuyulardan çekilen ve havuzlara aktarılan petrol laboratuvarda analiz ediliyor.

Gabar Dağı'nın 1850 rakımı bulan zorlu coğrafyasında sismik taramalar sonucu tespit edilen lokasyonlarda açılan ve günlük 75 bin varil üretimin yapıldığı kuyuların bulunduğu sahada kadınlar ve erkekler yaz kış demeden omuz omuza çalışıyor.

Sismik taramadan sondaja, petrolün çıkarılmasından laboratuvar incelemesine kadar sahanın farklı kademelerinde mühendis, teknisyen, tekniker, laborant, kimyager, jeolog gibi birçok unvanla görev alan, alın teri döken çalışanlardan 100'ü aşkını kadın.

Ülkenin farklı illerinden Gabar Dağı'na petrol üretim faaliyetlerine katkıda bulunmak için gelen kadınlar, Türkiye'nin enerji hamlesine ve vizyonuna güç katmak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

- "Böyle bir projede yer almaktan gurur duyuyorum"

Sahada kule mühendisi olarak görev yapan petrol ve doğal gaz mühendisi Elif Ceylan, AA muhabirine, 4 senedir bu sektörde çalıştığını, son 1,5 bir yıldır da Gabar Dağı bölgesinde görev yaptığını söyledi.