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        Cizre'de çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:33
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        Cizre'de çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Cizre ilçesinde çiftçiler yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ürük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

        Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hibe destek programının detayları, başvuru süreci ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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