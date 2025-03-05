Cizre'de çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hibe destek programının detayları, başvuru süreci ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ürük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

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