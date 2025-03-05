Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı girişi ve çevresinde 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı
        ABONE OL

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı girişi ve çevresinde 800 fidan toprakla buluşturuldu.

        Şırnak Valiliğinin himayelerinde havalimanı girişi, çevresi ve yol güzergâhındaki refüjlerde fidan dikme çalışmasına katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

        Valiliğin destekleriyle yapılan ağaçlandırma çalışmalarının havalimanının çehresini değiştirdiğini ifade eden Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, refüj ve havalimanı çevresinde toplam 800 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Cizre'de çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı
        Cizre'de çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı
        Şırnak'ta köy ve mezradaki 634 kişiye tapuları verildi
        Şırnak'ta köy ve mezradaki 634 kişiye tapuları verildi
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta yapılan göz anjiyosu ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefl...
        Şırnak'ta yapılan göz anjiyosu ile hasta sevklerinin önüne geçilmesi hedefl...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı