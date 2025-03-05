Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı girişi ve çevresinde 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnak Valiliğinin himayelerinde havalimanı girişi, çevresi ve yol güzergâhındaki refüjlerde fidan dikme çalışmasına katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

Valiliğin destekleriyle yapılan ağaçlandırma çalışmalarının havalimanının çehresini değiştirdiğini ifade eden Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, refüj ve havalimanı çevresinde toplam 800 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.