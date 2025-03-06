Şırnak'ta MÜSİAD tarafından iftar programı düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından engellilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından engellilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.
Silopi Tır Parkı'nda gerçekleştirilen iftar programında konuşan MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.
Özel bireylerin topluma daha fazla dahil olması için bu tür programları düzenlemeye devam edeceklerini belirten Bilin, "Amacımız, hayatın her alanında duyarlı ve yardımsever bir toplum oluşturabilmektir." dedi.
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