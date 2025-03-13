Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı

        Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 08:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sokakta kadınların gizli çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'da sokakta kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde çekip sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kame...
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kame...
        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı
        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Ersoy'u An...
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Ersoy'u An...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Cizre'de iftar programı düzenlendi
        Cizre'de iftar programı düzenlendi