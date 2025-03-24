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        Şırnak'ta eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde eşinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:37
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        Şırnak'ta eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde eşinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçenin Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan 65 yaşındaki A.E. ile eşi 6 çocuk annesi N.E. (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        A.E, silahla N.E'ye ateş açtı. Saldırıda kadın ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan A.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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