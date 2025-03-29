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        Osmanlı Ülkü Hareketi Federasyonu Şırnak İl Başkanlığından ihtiyaç sahibi ailelere destek

        Osmanlı Ülkü Hareketi Federasyonu Şırnak İl Başkanlığınca Cizre ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda, bayram şekeri ve bayramlık giysi desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:05
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        Osmanlı Ülkü Hareketi Federasyonu Şırnak İl Başkanlığından ihtiyaç sahibi ailelere destek
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        Osmanlı Ülkü Hareketi Federasyonu Şırnak İl Başkanlığınca Cizre ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda, bayram şekeri ve bayramlık giysi desteği sunuldu.

        İl Başkanı Ahmet Atak ve beraberindeki görevliler, Cizre merkez ve köylerde ihtiyaç sahibi aileler, dul, yetim ve öksüzlere 550 koli gıda, 200 koli bayram şekeri dağıttı, öksüz ve yetim çocuklara da bayramlık giysi hediye etti.

        Ramazan ayının dayanışma ayı olduğuna işaret eden vurgu yapan Atak, önceden tespit ettikleri ailelere destek sunduklarını belirtti.

        Atak, bu tür dayanışma örneklerinin sadece ramazan ayına özgü olmaması gerektiğini ifade ederek, bu tür yardımların peyderpey devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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