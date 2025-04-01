Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda, 120 litre akaryakıt, gümrük kaçağı 6 bin 962 paket sigara, 63 elektronik sigara, 40 elektronik sigara likidi, 850 süs eşyası, 124 gözlük, 4 cep telefonu ve 356 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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