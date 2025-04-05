Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
Şırnak Valiliği, kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunmasını istedi.
Şırnak Valiliği, kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunmasını istedi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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