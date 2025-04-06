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        Cizre'de Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:04 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:04
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        Cizre'de Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.

        İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü önünde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Konuşmaların ardından alanda ilahiler seslendirildi.

        Etkinlik, okunan dualarla sona erdi.

        Programa, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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