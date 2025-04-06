Cizre'de Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Peygamber Sevdalılar Vakfı tarafından "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.
İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü önünde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Konuşmaların ardından alanda ilahiler seslendirildi.
Etkinlik, okunan dualarla sona erdi.
Programa, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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