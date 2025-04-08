Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
Şırnak Valisi Birol Ekici, "Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasına son vereceğiz. Şehrimizden asla uyuşturucu geçirmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.
Şırnak Valisi Birol Ekici, "Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasına son vereceğiz. Şehrimizden asla uyuşturucu geçirmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.
Vali Ekici'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile kaymakamların katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, bu huzur ve güvenliğin her geçen gün arttığını, projeleriyle, yatırımlarıyla, ekonomik gücüyle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.
Huzurlu bir bayram geçirdiklerini ifade eden Ekici, geçen ay ölümlü kazanın meydana gelmediğini, bunun sevindirici olduğunu belirtti.
Daha huzurlu ve güvenli bir şehir haline gelmek için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Ekici, bunun için emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.
Mart ayında 110 suçlunun yakalanarak cezaevine gönderildiğini kaydeden Ekici, şöyle konuştu:
"Suçluların aramızda kalmasına asla izin vermiyoruz. Ramazan Bayramı boyunca kontrol noktalarımızda çalışmaya devam ettik. Geçen ay uyuşturucu açısından başarılı bir ay oldu. 90 kilogram skunk ve metamfetamin ele geçirildi. Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasına son vereceğiz. Şehrimizden asla uyuşturucu geçirmelerine izin vermeyeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor."
Huzur ve güvenliği vatandaşlarla birlikte sağladıklarını belirten Ekici, vatandaşların 40 bin 178 kez 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını bildirdi.
Ekici, "Şırnak iş, aş ve ekmeğin olduğu, dağlarında yıllık 2 milyar dolara karşılık gelen petrol üretildiği bir şehirdir. Kalkınma destanı yazılmaya devam etmektedir. Şehrimizde huzur ve güveni sağlamak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu ay Silopi ve Cizre ilçeleri arasında geçici hayvan barınağı kurduk." ifadelerini kullandı.
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