Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Şırnak Valisi Birol Ekici, "Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasına son vereceğiz. Şehrimizden asla uyuşturucu geçirmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Vali Ekici'nin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile kaymakamların katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, bu huzur ve güvenliğin her geçen gün arttığını, projeleriyle, yatırımlarıyla, ekonomik gücüyle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Huzurlu bir bayram geçirdiklerini ifade eden Ekici, geçen ay ölümlü kazanın meydana gelmediğini, bunun sevindirici olduğunu belirtti.

Daha huzurlu ve güvenli bir şehir haline gelmek için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Ekici, bunun için emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.