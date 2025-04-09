Güçlükonak'ta şehitler için mevlit okutuldu
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Güçlükonak Huzur Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve kasideler okudu.
Programda, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş tarafından dua edildi.
Programın ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğünce cemaate ikramlarda bulunuldu.
Programa, Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İlçe Emniyet Amiri Mahmud Esad Katıksız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, Fındık Belediye Başkanı Abdulselam İmre, emniyet teşkilatı mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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