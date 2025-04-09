Güçlükonak'ta şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

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