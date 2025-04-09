Şırnak'ta 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Sırtköy beldesindeki meralık alana sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulundu.
Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Arslan'ın cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekiplerince şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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