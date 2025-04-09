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        Şırnak'ta 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:35 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:35
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        Şırnak'ta 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çoban arazide bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Sırtköy beldesindeki meralık alana sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulundu.

        Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Arslan'ın cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Jandarma ekiplerince şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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