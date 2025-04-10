Cizre'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Bülent Aktürk, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aktürk, yaptığı konuşmada, onur ve şeref duyarak hizmet ettikleri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ve mesai arkadaşlarına başarı dilediğini belirtti.

Aktürk, "Bizler, kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve çok önemli sorumlulukları bulunan insanlarız." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.