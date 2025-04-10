Silopi'de polislerden kan bağışına destek

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polisler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kızılay'ın İpekyolu üzerinde konuşlanan tırına gelerek kan bağışı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yılı münasebetiyle kan bağışına katkı sunduklarını ifade ederek, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bütün vatandaşlarımızı da kan bağışına katılmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tüm hasta vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum." dedi.