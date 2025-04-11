Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çobanın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çobanın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İdil Cumhuriyet Savcılığınca 19 yaşındaki çoban Kamil Arslan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince S.A, A.A. ve T.Ş. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Sırtköy beldesindeki meralık alana 9 Nisan'da hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulunmuştu. Gencin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.
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