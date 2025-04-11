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        Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çobanın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:27
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        Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 yaşındaki çobanın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İdil Cumhuriyet Savcılığınca 19 yaşındaki çoban Kamil Arslan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince S.A, A.A. ve T.Ş. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İlçeye bağlı Sırtköy beldesindeki meralık alana 9 Nisan'da hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulunmuştu. Gencin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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