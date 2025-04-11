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        Şırnak'ta şarampole devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ta beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:59
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        Şırnak'ta şarampole devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        D.B. (43) yönetimindeki 30 AB 357 plakalı beton mikseri, Kasrik beldesi Akçay köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki D.T. (23) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarılıp sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü D.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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