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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:52
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Yardımcısı Aktaş'ı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile vatandaşlar karşıladı.

        Aktaş, Cizre ilçesinde Kırmızı Medrese'de incelemelerde bulundu, medresede eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

        Hayrat Vakfı'nı da ziyaret eden Aktaş, Vakıf Başkanı Yahya Yıldız'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra Cizre Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulunan Aktaş, ardından Silopi ilçesine geçti.

        İlçeye bağlı Kösreli köyü yakınlarındaki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 51 ilin belediye ve il özel idaresinde valilikler koordinesinde bu tür barınma çalışmaları olduğunu söyledi.

        Şırnak'ta 50 dönümlük alanda Valilik öncülüğünde kentteki bütün belediyelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde merkez yapıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

        "Büyük oranda tamamlanmış ama çalışmalar halen devam ediyor. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde Şırnak'taki bütün sahipsiz hayvanları alabilecek büyüklükte bir tesis olacak. Bu noktada Şırnak'ımızı büyük oranda rahatlatmış olacağız. Valimize, bütün ekibine bu kıymetli eseri Şırnak'ımıza kazandırdıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum."

        Daha sonra Aktaş, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Tır Parkı'nı ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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