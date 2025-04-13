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        Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi doğaseverlerin rotasına girdi

        AYHAN BABAT/EKREM PAYAN - Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi, özellikle ilkbahar aylarında doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:36
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        Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi doğaseverlerin rotasına girdi
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        AYHAN BABAT/EKREM PAYAN - Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan Cehennem Deresi, özellikle ilkbahar aylarında doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi.

        Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

        Farklı illerden gelen gruplar, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Cehennem Deresi'nde özellikle ilkbahar aylarında yürüyüş yapma imkanı buluyor.

        Cehennem Deresi, yamaç paraşütü, dağcılık ve raftingin yanı sıra yürüyüş güzergahıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ziyaretçiler, yaklaşık 20 kilometrelik doğa yürüyüşüyle Cehennem Deresi'nde unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

        Bölgenin doğal zenginliğini keşfetme fırsatı bulan ziyaretçiler, Şırnak'ın gizli kalmış bu güzelliğini tanıtmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

        - Bölgeye yönelik turlar rağbet görüyor

        Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, Şırnak'ın gastronomi, kültür ve inanç alanlarıyla turizm çekiciliğine sahip olduğunu söyledi.

        Son yıllarda bölge turizminin gelişmesi için ciddi adımların atıldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Üniversite olarak hazırladığımız il genelini kapsayan rotalar var. Bunların arasında özellikle son dönemlerde kültür ve inanç rotası kapsamında Cehennem Deresi ile İdil'de yer alan Dicle Nehri rotası var. Özellikle doğa yürüyüşü için gelen çok sayıda ziyaretçi var. Dicle Nehri ve Cehennem Deresi'nde toplam 40 kilometreyi bulan aynı zamanda 3 etaplı veya tek etapta yürüyüş yapılabilecek rotalarımız oluştu ve buraların da sıklıkla ziyaret edildiğini görüyoruz."

        Bölgede Şırnak Valiliği İl Özel İdaresinin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle hayata geçirdiği Cam Seyir Teras Projesi'nin bitme aşamasına geldiğini belirten Çelik, projenin tamamlanmasıyla bölgeye çok sayıda turist geleceğini belirtti.

        Çelik, şöyle devam etti:

        "Turizm sezonunun açılmasıyla mart-haziran ayı arasında özellikle hafta sonları Dicle Vadisi-Cehennem Deresi, İdil-Cizre bölgesi yoğunlukla turist çekiyor. Geçen yıl paket turlarla gezi amaçlı gelen turist sayısı 10 bini buldu. Bu konaklayanların sayısı ayrıca günübirlik gelenler de çok sayıda. Çok yoğun bir ilgi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ziyaretçiler genellikle İdil-Cizre-Şırnak-Uludere-Beytüşşebap ve Van üzerinden turlarını tamamlamaktadır, ikinci alternatif olarak da Botan Turu kapsamında İdil-Cizre-Şırnak-Siirt-Bitlis turlarını gerçekleştiriyorlar. Şu an acenteler tarafından bu turlar yürütülüyor ve bunlar rağbet görüyor. Bundan sonra da artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz."

        - "Coğrafyası, doğası, tabiatı çok güzel"

        Ordulu iş insanı Birol Özdemir, grup olarak Cehennem Deresi'ni gezdiklerini, geziden çok memnun kaldıklarını söyledi.

        Çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

        "Coğrafyası, doğası çok güzel. Yemyeşil. 29 ülke gezdim. Türkiye gibi bir ülke yok. Şırnak insanı çok sıcakkanlı, misafirperver. Hepsine teşekkür ederim. Çok mutluyum, insanlarını, doğasını ve misafirperverliklerini çok sevdik. Bugün kafileyle yürüdük. Bölge kalabalıktı. 10 kilometrenin üzerinde yürüyüş yaptık. İnsanlar bölgeyi görmeden ülkeyi gezdik demesinler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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