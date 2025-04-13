Şırnak'ta kaybolan 27 yaşındaki kişi aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 27 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Cudi Mahallesi'nde ikamet eden ve bedensel engelli olduğu belirtilen Serhat Yapar'dan haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

Yapar'ın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Ağabey Nurettin Yapar, gazetecilere, kardeşinin 7 Nisan'da evden çıktığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Tüm aramalara rağmen kardeşini bulamadıklarını ifade eden Yapar, "Kardeşimin bulunmasını istiyoruz. Onu görenler lütfen polis merkezine bilgi versin." dedi.