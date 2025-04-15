Şırnak'ta "Kütüphane Haftası"nda en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Şırnak Valisi Birol Ekici, Kütüphane Haftası'nda en çok kitap okuyanlara ödül verdi.

Vali Ekici, "Yılın Okurları" olan üyeleri makamında kabul etti.

Onlarla bir süre sohbet eden Ekici, kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Daha sonra Vali Ekici, çocuk kategorisinde Bünyamin Zeyrek, Gönül ve Defne Şahin'e, genç kategorisinde Taha Yasin Buğra, Amine Özcan, Songül Geliş'e, yetişkin kategorisinde de Fatma Aylin Değirmenci, Şahin Sunar ile Mehmet Kazaylek'e ödül verdi.