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        Cizre Kaymakamı Baycar, esnafı ziyaret etti

        Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:05
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        Cizre Kaymakamı Baycar, esnafı ziyaret etti
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        Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaymakam Baycar, Dağkapı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

        İlçenin sorunları ile ilgili esnafın görüşlerini aldığını belirten Baycar, sıkıntıların giderilmesi için vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında işbirliği yaptıklarını söyledi.

        Cizre'nin gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini vurgulayan Baycar, "Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu amaçla esnafla sık sık biraraya gelip çalışmalar hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığımız vatandaşların da dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sağ olsunlar tüm Cizreliler büyük misafirperverlik örneği sergiliyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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