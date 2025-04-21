Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bakımları tamamlanan 21 kınalı keklik doğaya salındı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta ele geçirilen 21 kınalı keklik, bakımlarının tamamlanmasıyla doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bakımları tamamlanan 21 kınalı keklik doğaya salındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araçta ele geçirilen 21 kınalı keklik, bakımlarının tamamlanmasıyla doğaya bırakıldı.

        Bozova İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bulunan 21 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Merkezde bakımları tamamlanan kınalı keklikler, ekipler tarafından Gabar Dağı eteklerinde doğal yaşam alanına salındı.

        DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, jandarma ekiplerince geçen hafta bulunarak kendilerine teslim edilen kınalı kekliklerin bakımını tamamladıklarını söyledi.

        Kınalı keklikleri il sınırlarında doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını ifade eden Kalay, "Kınalı keklik doğada kene ile mücadelede önemli türlerden biri. Vatandaşlarımızdan her zaman talebimiz, bu tür olumsuzluklara karşı bize bilgi vermeleri. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler ya da en yakın kolluk birimlerine haber verebilirler. Bu türleri avlayan kişilere, bizlere haber verildiğinde idari yaptırım uyguluyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Köylerinde petrol çıkan Şırnaklı öğrencilerin hayalini süsleyen mesleklere...
        Köylerinde petrol çıkan Şırnaklı öğrencilerin hayalini süsleyen mesleklere...
        Avrupa'da yaşayan Keldaniler yıllar önce terk ettikleri Şırnak'taki köyleri...
        Avrupa'da yaşayan Keldaniler yıllar önce terk ettikleri Şırnak'taki köyleri...
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik düzenledi
        Şırnak'ta üniversite öğrencileri hasta çocuklar için etkinlik düzenledi
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek
        Şırnak'ta "Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali" düzenlenecek
        Cizre Kaymakamı Baycar, esnafı ziyaret etti
        Cizre Kaymakamı Baycar, esnafı ziyaret etti
        Galatasaraylı eski futbolcular, Cizreli gençlerle dostluk maçına çıkacak
        Galatasaraylı eski futbolcular, Cizreli gençlerle dostluk maçına çıkacak