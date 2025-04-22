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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:03
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Nisan'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ilgili il birimine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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