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        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi

        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:29 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:29
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        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi
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        Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi.

        Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresindeki alanda Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen festivalin üçüncü gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevre köylerde yaşayan çocuklar için çeşitli eğlence parkurları kuruldu.

        Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu organize edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        Festivalin sonunda katılımcılar hep birlikte halay çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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