Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" sona erdi.

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresindeki alanda Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen festivalin üçüncü gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çevre köylerde yaşayan çocuklar için çeşitli eğlence parkurları kuruldu.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin sonunda katılımcılar hep birlikte halay çekti.