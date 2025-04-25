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        Şırnak'ta "Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması" düzenlendi

        Şırnak'ta "Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:49
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        Şırnak'ta "Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması" düzenlendi
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        Şırnak'ta "Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle "Nuh'un Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

        Yarışmanın jüri üyeliğini Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Seçim, Bitlis Eren Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Osman Keskin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Enes Güleç, Güneydoğu Aşçılar Derneği Başkanı Serdar Atabey ve Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan yaptı.

        Yüksekokulun Gastronomi Mutfağı'nda yemek ve tatlı kategorisinde yapılan yarışmaya, 16 kişi katıldı. Yarışmacılar, kentte özgü yemekleri 1,5 saatlik sürede en iyi sunum tabağında sunmak için mücadele etti.

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da alana gelerek yarışmacılarla sohbet etti.

        ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, Şırnak'ın yöresel yemeklerini tanıtmak, farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

        Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri vatandaşların beğenisine sunmayı da amaçladıklarına ifade eden Çelik, "Bu minvalde yarışmaya başvuran ve yemek kültürüne sahip çıkan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu tür yarışmalar yöresel yemek kültürünün gelişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması adına oldukça önemlidir. Bununla birlikte gastronomi turizminin de gelişeceğini düşünüyoruz." dedi.

        ŞÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Rıdvan Solmaz da yarışmada yemek ve tatlı kategorilerinde orijinallik, lezzet ve sunum kriterlerine dikkat ettiklerini, bu kriterlerde jüri üyelerinin puanlama yaptığını belirtti.

        Dereceye giren ilk 3 kişiye para ödülü verileceğini aktaran Solmaz, şunları kaydetti:

        "Amacımız yöresel yemekleri ön plana çıkarmak ve bunları kayıt altına almak. Gerekirse bunların coğrafik işaret belgelerini almak. Yemeklerimizi kültürel birer miras olarak görüyoruz ve unutulmaya yüz tutmuş yemekler olarak bunları bir anlamda kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu tarz yarışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz."

        Yarışmaya katılan ev kadını Hayriye Bilen ise yemek yapmayı çok sevdiğini, ilk kez düzenlenen yemek yarışmasına katılarak kendini denemek istediğini ifade etti.

        Yöresel mehir yemeğini yaparak jüri üyelerinin beğenisine sunacağını ifade eden Bilen, "İyi olan kazansın." dedi.

        Ramazan Cengiz de perde pilav yaparak dereceye girmeyi umduğunu belirterek, "Gastronomi Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak bu şansı elde etmek istedim. Güzel ve eğlenceli bir 1,5 saat oldu umarım yemeğim beğenilir ve derece elde ederim." diye konuştu.

        Jürinin değerlendirmesi sonucu yemek kategorisinde Helin İnan birinci, Nesrin Birlik ikinci ve Hayriye Bilen üçüncü oldu, tatlı kategorisinde de birinciliği Ayşe Nur Ertaş, ikinciliği Tamer Tatar elde etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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